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Kızılcık Şerbeti'nde oynayan galerici Aylin kim, gerçek adı nedir?

Kızılcık Şerbeti'nde oynayan galerici Aylin kim, gerçek adı nedir?

Heyecanlı bir bölümle daha seyirci karşısına çıkacak olan dizide en çok merak edilen isimlerden biri de Aylin oldu. Galeride çalışan ve Fatih'a kafayı takan Aylin karakterine genç oyuncu Hamide Akkuş hayat veriyor. Doğa ile Fatih'in arasına girerek seyircinin tepkisini çeken Aylin kimdir, gerçekte kim oynuyor? 

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Kızılcık Şerbeti sezon finaline doğru giderken heyecanın dozu da arttı. Diziye yeni dahil olan isimlerden biri de Aylin karakteri ile Hamide Akkuş oldu. Fatih'i yaptığı oyunlarla kandıran ve onunla birlikte olan Aylin seyircinin gazabına uğrasa da kim olduğu merak ediliyor. Peki Kızılcık Şerbeti Aylin Hamide Akkuş kimdir, kaç yaşında, dizileri hangisi?

Kızılcık Şerbeti Aylin kimdir?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Aylin karakterini canlandıran genç oyuncunun ismi henüz bilinmese de diziye heyecan katacak. 

Hamide Akkuş kimdir?

Sosyal medyayı aktif kullanan Hamide Akkuş, TikTok'ta da oldukça popülerdir. Twitter ve Instagram hesaplarında da bol bol paylaşım yapan Hamide Akkuş instagram'da hamideakks adıyla yer alıyor ve yaklaşık 10 bin takipçisi bulunuyor. 

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