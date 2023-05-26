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Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi

Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi

Türkiye Boks Federasyonu tarafından okul sporları kapsamında Karabük'te gerçekleştirilen Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası tamamlandı.

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Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 46 ilden 170'i erkek 267 sporcu mücadele etti.

Erkekler 48 kiloda Talat Yağlı, 51 kiloda Abubakar Riyadh, 54 kiloda Berat Karaaslan, 57 kiloda Selahattin Cinibulak, 60 kiloda Ahmet Pekel, 63,5 kiloda Muhammet Emin Yılmaz, 67 kiloda Enes Kanar, 71 kiloda Muhammet Selim Kop, 75 kiloda Kürşat Baran Göçer, 80 kiloda Murat Taş, 86 kiloda Burak Canpolat, 92 kiloda Taha Turgut Tarhan ve 92+ kiloda Ekrem Çalışkan altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 48 kiloda Sonnur Erdoğan, 50 kiloda Yağmur Baltacı, 52 kiloda İrem Özdem, 54 kiloda Hamiyet Demirel, 57 kiloda Sudenaz Ballıoğlu, 60 kiloda Zeynep Sena Cömert, 63 kiloda Ayşe Aslantaş, 66 kiloda Elif Pınar Bozkurt, 70 kiloda Yağmur Turhal, 75 kiloda Tusem Eylül Önem, 81 kiloda Ecenur Bulut ve 81+ kiloda Şevval Aydın altın madalya kazandı.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları, protokol üyelerince verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, sportif organizasyonların Karabük'ün tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

İyi bir ev sahipliği yaptıklarını belirten Güven, şampiyonanın heyecanlı maçlara sahne olduğunu kaydetti.

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