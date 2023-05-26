Kafese düşen yaşlı adamı 40 timsah paramparça etti

Kamboçya’da ailesinin timsah yetiştirme çiftliğinde çalışan 72 yaşındaki bir adam, hayvanların etrafını saran bölmenin içine düşünce 40 timsaha yem oldu.

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Kamboçya'da timsah yetiştirme çiftliklerinin bol bulunduğu bir köyde yine bir facia yaşandı.

AFP’nin aktardığına göre Siem Reap kentindeki çiftlikte Luan Nam adlı adam sopayla bir timsahı yumurtalarının da bulunduğu kafesten çıkarmaya çalıştı.

Ancak timsah sopayı yakalayıp yaşlı adamı kafesin içine düşürdü. Bunun üzerine kafes kısmındaki 40 timsah yaşlı adamı paramparça etti.

Polis yetkilisi Mey Savry, adamın bir kolunun timsahlarca vücudundan koparılıp tamamen yendiğini söyledi. Yine polisin verdiği bilgilere göre Luan Nam yerel timsah yetiştiricileri birliğinin de başkanıydı ama ailesi yıllardır timsah yetiştirmeyi bırakmasını istiyordu, bu yüzden de çiftlikteki timsahları satmaya karar vermişti.