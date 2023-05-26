Karabük’te FETÖ/PDY operasyonları : 6 kişi tutuklandı

KARABÜK'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Abone ol
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik çalışmalarını titizlikle yürüten İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.