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Karabük’te FETÖ/PDY operasyonları : 6 kişi tutuklandı

Karabük’te FETÖ/PDY operasyonları : 6 kişi tutuklandı

KARABÜK'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik çalışmalarını titizlikle yürüten İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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