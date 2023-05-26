BIST 4.605
DOLAR 19,97
EURO 21,39
ALTIN 1.246,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla şakalaşırken kendini öldürdü

Zonguldak'ta arkadaşlarıyla şakalaşırken kendini öldürdü

ZONGULDAK'ta 45 yaşındaki şahıs, arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada silahının kazara ateş alması sonucu boynundan vurularak hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay öğlen saatlerinde Gazipaşa Caddesi'ndeki bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Erdoğan Hasret arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada silahının kazara ateş alması sonucu boynundan vuruldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasret, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Savcının incelemesinin ardından Erdoğan Hasret’in cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erdoğan Hasret’in cezaevinden yeni çıktığı ve kaçak maden ocağı işletmeciliği yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te belediyeden yeni evlenen çiftlere ücretsiz ev eşyası
Gaziantep'te belediyeden yeni evlenen çiftlere ücretsiz ev eşyası
3 yılda iki kez forma giydi, 6 kupa kazandı! Manchester City, Bursaspor'un eski yıldızının sözleşmesini uzattı!
3 yılda iki kez forma giydi, 6 kupa kazandı! Manchester City, Bursaspor'un eski yıldızının sözleşmesini uzattı!
Belçika'da yıllardır yasal belgesi olmadan yaşayan "kağıtsızlar" hükümeti protesto etti
Belçika'da yıllardır yasal belgesi olmadan yaşayan "kağıtsızlar" hükümeti protesto etti
Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi
Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi
Haluk Levent şikayette bulunmuştu, Deniz Akkaya ifade verdi! "Bu adama para teslim etmeyin"
Haluk Levent şikayette bulunmuştu, Deniz Akkaya ifade verdi! "Bu adama para teslim etmeyin"
Kafese düşen yaşlı adamı 40 timsah paramparça etti
Kafese düşen yaşlı adamı 40 timsah paramparça etti
Çorum'da cinayet sanığı babaya 15 yıl, oğluna 26 yıl 8 ay hapis cezası
Çorum'da cinayet sanığı babaya 15 yıl, oğluna 26 yıl 8 ay hapis cezası
TFF Tahkim Kurulu, Nicolo Zaniolo'nun 2 maçlık cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Nicolo Zaniolo'nun 2 maçlık cezasını onadı
PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'a cezaya gerek görmedi
PFDK, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'a cezaya gerek görmedi
3 çocuk annesi kadına kurşun yağdırmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı: Eve mobilya kurulumu için gelmiş...
3 çocuk annesi kadına kurşun yağdırmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı: Eve mobilya kurulumu için gelmiş...
Kızılcık Şerbeti'nde oynayan galerici Aylin kim, gerçek adı nedir?
Kızılcık Şerbeti'nde oynayan galerici Aylin kim, gerçek adı nedir?
Kral Charles'ın Sandringham Malikanesi'ndeki kuzularını çaldılar
Kral Charles'ın Sandringham Malikanesi'ndeki kuzularını çaldılar