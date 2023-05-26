BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,41
ALTIN 1.248,40
HABER /  GÜNCEL

727 internet adresine erişim engellendi

727 internet adresine erişim engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca incelenen 3 bin 298 sosyal medya hesabı ile internet sitesinden 727'si, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek engellendi.

Abone ol

Jandarmanın 12-26 Mayıs'ta icra edilen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 3 bin 298 sosyal medya ve URL adresinin incelendi.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağlayan 575 ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 152 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.

Ayrıca bu yıl yapılan siber saldırı olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Bala, Beypazarı, Etimesgut, Güdül ve Yenimahalle ilçelerinde nitelikli dolandırıcılık ve Etimesgut'ta banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde aydınlatıldı.

Bu siber saldırı olaylarına ilişkin 23 şüpheli hakkında adli işleme başlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, gözünü dünya yıldızı İlkay Gündoğan'a dikti
Galatasaray, gözünü dünya yıldızı İlkay Gündoğan'a dikti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koalisyonların acısını çok çektik, artık çekemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koalisyonların acısını çok çektik, artık çekemeyiz
2023 LGS sınav giriş yerleri açıklandı
2023 LGS sınav giriş yerleri açıklandı
Deprem bölgesinde 38 bin artçı sarsıntı!
Deprem bölgesinde 38 bin artçı sarsıntı!
New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı yakalandı
New York'taki Türkevi’ne düzenlenen saldırının zanlısı yakalandı
Yunanistan'ın Mikonos Adası açıklarında göçmen botu battı: 3 ölü, 12 kayıp
Yunanistan'ın Mikonos Adası açıklarında göçmen botu battı: 3 ölü, 12 kayıp
Karabük’te FETÖ/PDY operasyonları : 6 kişi tutuklandı
Karabük’te FETÖ/PDY operasyonları : 6 kişi tutuklandı
Zonguldak'ta arkadaşlarıyla şakalaşırken kendini öldürdü
Zonguldak'ta arkadaşlarıyla şakalaşırken kendini öldürdü
Gaziantep'te belediyeden yeni evlenen çiftlere ücretsiz ev eşyası
Gaziantep'te belediyeden yeni evlenen çiftlere ücretsiz ev eşyası
3 yılda iki kez forma giydi, 6 kupa kazandı! Manchester City, Bursaspor'un eski yıldızının sözleşmesini uzattı!
3 yılda iki kez forma giydi, 6 kupa kazandı! Manchester City, Bursaspor'un eski yıldızının sözleşmesini uzattı!
Belçika'da yıllardır yasal belgesi olmadan yaşayan "kağıtsızlar" hükümeti protesto etti
Belçika'da yıllardır yasal belgesi olmadan yaşayan "kağıtsızlar" hükümeti protesto etti
Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi
Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi