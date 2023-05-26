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Galatasaray, gözünü dünya yıldızı İlkay Gündoğan'a dikti

Galatasaray, gözünü dünya yıldızı İlkay Gündoğan'a dikti

Gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan Galatasaray, gözünü dünya yıldızı İlkay Gündoğan'a dikti.

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Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemeye en yakın takım olan Galatasaray, önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturmak için girişimlere başladı. Aslan, Manchester City ile mukavelesi bitecek olan İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig'i kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Manchester City'de kaptanlık yapan İlkay, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendirecek. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan 32 yaşındaki futbolcu, bir gün mutlaka Süper Lig'de forma giyeceğini ifade etmişti.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, İlkay transferinde başrol oynayacak. Timur'un, Galatasaray taraftarı olan yıldız futbolcuya maddi ve manevi açıdan cazip bir teklif sunacağı öğrenildi.

İlkay geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Türkiye benim kökenim. Benim için cazip bir seçenek. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı dönemi asla unutmayacağım. Annem dışında herkes Galatasaraylı. Gözyaşı dökmüştük o zaferde" ifadelerini kullanmıştı.

KAYNAK: HABERLER.COM

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