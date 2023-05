Deprem bölgesinde 38 bin artçı sarsıntı!

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, "Deprem dairesinin 1 yılda ölçtüğü ortalama deprem sayısı 22 bin civarındayken sadece 3,5 aylık bir süre içerisinde bu depremlerin yarattığı artçı sarsıntı sayısı 38 bin civarında." dedi.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisi hala devam ediyor. 11 ili etkileyen depremlerin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depremlerle ilgili son bilgileri paylaştı:

"Dünya üzerinde böyle bir afet yok"

"Baktığınızda gerçekten büyük bir felaket, 11 ili etkileyen, 9 saat arayla meydana gelen iki büyük depremden söz ediyoruz. Dünya tarihinde aslında baktığınızda bu kadar büyük boyutta, bir anda kırıldığında yaklaşık 500 kilometrelik bir yüzey kırığı meydana getiren, arkasından yaklaşık 120 bin kilometrekarelik bir alanda etkisi olan bir başka doğal afet yok.".

"Artçı sarsıntı sayısı 38 bin civarında"

Tatar bu tür büyük depremlerden sonra çok uzun süre artçı sarsıntıların sürebileceğini işaret etti.

"AFAD'ın deprem dairesinin 1 yılda ölçtüğü ortalama deprem sayısı 22 bin civarındayken sadece 3,5 aylık bir süre içerisinde bu depremlerin yarattığı artçı sarsıntı sayısı 38 bin civarında. Bu çok büyük bir rakam ve bunların bir bölümü zaman zaman 5 civarına ulaşabiliyor. Bu tür durumlarda özellikle kaya düşmesi bizim açımızdan büyük bir risk. Adana'da 4 öğretmenimizin kaya düşmesi sonucunda yaşamını yitirmesi halen yüreklerimizde bir acı olarak duruyor. O yüzden özellikle yerleşim alanlarında, yerleşim alanlarına yakın yerlerde bu tür kaya düşmesi olan yerlerde dikkatli olmamız gerekiyor."

"Her an 5-5,5 üzeri büyüklükte deprem üretebilecek faylar var"

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu işaret eden Tatar bu sarsıntıların ne ilk ne de son olacağını söyledi...

"Ülkenin birçok yerinde deprem üretme potansiyeli bulunan çok fazla sayıda aktif fay var. Bu faylar her an her yerde 5-5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek potansiyelde olan faylar."