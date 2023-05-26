Ahmet Davutoğlu'ndan itiraf: Israr ettim ama anlamadılar!

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Eğer üçlü ittifak olsaydı AK Parti'ye kayan oyları çekerdik. 6'lı Masa'yı kurmadan önce 'Gelin ortak bir zemin kuralım' dedim ama anlatamadım." itirafında bulundu.

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Türkiye 14 Mayıs pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Genel seçimlerde AK Parti yüzde 35.61 ile TBMM'ye 268 vekil soktu. Yüzde 25.33 oy alan CHP ise Meclis'te 169 vekil ile temsil edilecek. Seçime CHP listesinden giren DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ise 39 vekil çıkarabildi.

Davutoğlu'ndan ilginç çıkış

CHP sıralarından DEVA 15, Gelecek ve SP de 10'ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 vekil çıkarırken bu durum bazı muhaliflerce eleştiri konusu oldu. CHP listesinden Meclis'e giren partilerin kendi gruplarını kurabileceği söylentileri dolaşırken Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi.

Davutoğlu, AK Parti'den kayan oyların MHP ve Yeniden Refah'a kaydığını belirtip "Eğer üçlü ittifak olsaydı çekerdik. Ben bu meseleyi iki sene önce gördüm. Altılı Masa'yı kurmadan önce 'Gelin ortak bir zemin kuralım. AK Parti'ye oy vermeye alışmış kitlelerin bir anda CHP'ye oy vermesi mümkün değil' dedim ama anlatamadım. Sonra da anlatamadım. İtiraf edeyim. Çok ısrar ettim. Herkes biliyor kamuoyunda bunu. Bazen fırtınanın geldiğini görürsünüz ama gücünüz fırtınayı engellemeye yetmez." dedi.

"Grup kurmak bir zarurettir"

Bir de çağrıda bulunan Davutoğlu şöyle devam etti:

"Şimdi de bir çağrıda bulunuyorum özellikle bu üç parti (DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti) yetkililerine. Meclis'te yeni bir tablo oluştu. Birlikte bir grup kurmak bir zarurettir. Onun formülleri çok rahat bulunur. Ben çalışmadığım hiçbir şeyi gündeme getirmem. Yeter ki insanlar yaşadıklarından biraz ders alsınlar. Seçmeni suçlayamıyorum."