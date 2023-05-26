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Fenerbahçe duyurdu! Arda Güler'den 2 yıllık imza
Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesini 31 Mayıs 2025'e kadar uzattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.Abone ol
Fenerbahçe, mayıs sonunda sözleşmesi sona erecek Arda Güler'de mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertli kulüp, bu sene sergilediği performansla tüm dünyanın dikkatini çeken 18 yaşındaki orta sahası Arda Güler’in sözleşmesini 2025 Mayıs ayına kadar uzattı.
Genç yıldız, sarı-lacivertlilerde bu sezon 32 resmi maça çıkarken, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.