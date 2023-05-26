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Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini yeniledi

Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesini yeniledi

Galatasaray, Dries Mertens'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

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Süper Lig'de 36. hafta maçında Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup etmesi halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da iç transferde sıcak gelişmeler yaşandı.

Galatasaray, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Belçikalı futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonunun kullandığını TFF'ye bildirdi.

Mertens'in sözleşmesinde 25 resmi maça çıkması durumunda sözleşmesinin otomatik olarak uzayacağı maddesi yer alıyordu. Galatasaray, bu maddenin resmiyet kazandığını federasyona iletti.

Galatasaray forması altında bu sezon 31 maça çıkan Mertens, 7 gol attı ve 4 asist yaptı.

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