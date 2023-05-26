Kemal Kılıçdaroğlu: Tümüyle karartma altındayım

Sosyal medya hesabından video paylaşan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sürekli yasaklamalar, engellemelerle karşılaştığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kredi kartı borcu ve EYT'lilerle ilgili vatandaşlara gönderdiği SMS'lere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) engelleme geldi. BTK, GSM şirketlerine gönderdiği yazıda, SMS'lerin gönderilmesi halinde yetkilendirme iptalinin uygulanacağını belirtti.

BTK'nın kararına tepki gösteren Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video daha yayımladı. Videoya, "Tümüyle karartma altındayım." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Yapacağı programı gazetecilere duyuracağı SMS'e yasak geldiğini belirten Kılıçdaroğlu zehir zemberek ifadeler kullandı.

"Sürekli iftiralar, yalanlar, yasaklama çabaları"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Sürekli iftiralar, yalanlar, komplolar, sandıklarda tuhaflıklar, müşahitleri yasaklama çabaları, Babala TV ile ilgili korkunç bir yalan kampanyası, montaj videolar, ayrıca mobil ekranlarımızı yasaklamalar…

Şimdi de gazetecilere programımızı duyuracağım kısa mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri, gazetecilere SMS atmamı engelliyor.

"Korkak bu adam korkak"

Tümüyle karartma altındayım. Soruyorum Erdoğan. Seçime mi girmeyeyim? Bu mu istediğin? Türkiye'de seçim yapılamıyor. Korkak bu adam korkak. Bir korkak yüzünden ülke gidiyor, seçim yapılamaz duruma geliyor. Ne istiyorsun bu ülkeden korkak adam?"