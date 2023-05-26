Şırnak'ta yeni petrol kuyusu keşfedildi! 10 kat daha büyük

Şırnak'ta petrol rezervine bir yenisi daha eklendi. Gabar Dağı'nda açılan 21. kuyuda günlük 15 bin varil petrol rezervi bulundu.

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Yeni buluşun müjdesini veren Şırnak Valisi Osman Bilgin, Şehit Astsubay Esma Çevik bölgesinde yapılan 21. kuyu sondaj çalışmasında günlük 15 bin varil petrol rezervi bulunduğunu söyledi.

"Mevcut kuyuların 10 katı seviyesinde"

Gabar Dağı Esma Çevik Sahası'nda çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Bilgin, şunları söyledi:

Orada 21. kuyu açıldı. Artezyen dediğimiz yani bir su kuyusundan suyu açtığınızda veya kuyu çalışması yaptığınızda çıkan derecede çok yoğun bir petrol çıktı. Bu da bizim için çok sevindirici. Tabii kuyunun tespit çalışmaları daha yeni aşamada. Daha yeni olduğu için bugün rakam verme şansımız yok. Ama şunu söyleyebiliriz, mevcut kuyuların en az 4-5 hatta 10 katı seviyesinde bir kuyu. Bu da bizim TPAO’nun yapmış olduğu çalışmaların doğru yolda olduğunu Gabar’ın ve yapmış olduğumuz tespitlerin bir petrol noktası olduğu yönündeki tespitlerinde çok doğru bir tespit olduğunu gösteriyor.



Şu ana kadar yapılan sondaj çalışmaların tamamında petrol çıktığını kaydeden Vali Bilgin, bazı kuyularda bin 500, bazı kuyularda 2 bin varil şeklinde çıktığını dile getirdi.

"Çok büyük bir rakam"

İki üretim sahası olduğuna değinen Vali Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

Biri Akçay Esma Çevik, diğeri Gabar Aybüke Yalçın sahaları. Aybüke Yalçın Gabar Sahası'ndaki keşfimiz 1 milyar varil. Bu da çok büyük bir rakam. Bugünkü rakamlar ile birlikte 80 milyar dolar. Esma Çevik Sahası'nda ise 12 milyar dolarlık bir petrol keşfiydi. Yalnız o revize edildi. 16 milyar dolarlık bir keşif oldu. Kısaca birisi 200 milyon varil, birisi 1 milyar varil. Her iki sahamızda şu anda günlük 12 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Ancak yıl sonunda 20 bin varile çıkacak. Ama 2 yıl içerisinde sadece Aybüke Yalçın Sahası 100 bin varil üretimi olacak. 100 bin varili hesapladığımızda rakamsal değerine de baktığımızda günlük 8 milyon dolar oluyor. Bu da çok büyük bir rakam.



Şırnak’ta şu anda 8 ayrı bölge keşif çalışması yapıldığını hatırlatan Vali Bilgin, 2 bölgede ise petrol üretim kuyusu açtıklarını ve Şırnak’ın tüm dağlarında keşif ile ilgili çalışmalar yapıldığını aktardı.

"Birileri inanmayabilir"

Bestler-Dereler ve Kato bölgesinde mevcut Gabar’daki çıkanın çok daha yükseğinde petrol çıkacağı ile ilgili tahminleri olduğunu söyleyen Vali Bilgin, şunları söyledi:

Özellikle Bestler-Dereler ve Kato bölgesinde belki Gabar bölgesinin 5 katı veya 10 katı petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor. Şu an Gabar’dan bahsettiğimiz rezervi üretiyoruz. Sizler de bunu görüyorsunuz. Birileri inanmayabilir. O bizim işimiz değil. Biz bürokratız. Ama oraya geldiğinizde günlük 80 tankerin buradan şu an için Batman’a gönderildiğini çok rahat görebilirsiniz. İster inansınlar ister inanmasınlar. Ama şu var, bu petrol inananların da petrolü inanmayanlarında. Sonuçta bu ülkenin 85 milyonun petrolü.