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Terör örgütü DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul ve Hatay'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, terör örgütünün İstanbul'un Anadolu Yakası ile Gazi ve Nurtepe semtlerindeki sözde mahalli yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla, Pendik, Ümraniye, Şişli, Küçükçekmece, Sultanbeyli, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Avcılar, Sultangazi ve Maltepe ile Hatay'daki 21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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