Bakan Bilgin açıkladı: Amacımız bütün çalışanları enflasyona karşı korumak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında yapılacak ara zam ile ilgili 500 dolarlık alım gücünün korunması gerektiğini belirterek yine beklentileri karşılayan bir artış yapılacağını açıkladı.

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CNN Türk'te soruları cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Amacımız memurları da bütün çalışanları da gözetmek ve enflasyon karşısında korumaktır. Sosyal politika tedbirlerini devreye soktuk. Asgari ücret yılda bir defa düzeltiliyordu. Temmuzda da bir ara düzenleme yapmıştık. Bu Temmuzda da bir düzenleme yapacağız" dedi.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

Önemli olan bu süreçte siyasetin akışına katkıda bulunmak. Tabi ben daha öncede Ankara milletvekiliydim siyasete yabancı değilim. Biliyorsunuz ilk turda Türk milleti büyük bir sağduyu ile değerlendirdi ve millet iradesi ortaya çıktı. Nedir ilk değerlendirme? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile arasında 14 puan fark var. AK Parti 21 yıldır iktidarda CHP 21 yıldır muhalefete de 10 puanlık bir fark var. Tabi yeni kabine nasıl olur, cumhurbaşkanımızın değerlendirmesine, ona şimdi bir şey söylemek yanlış olur.

Memurlarımızın da bütün çalışanlarımızı gözeten enflasyon karşısında, bütün emekçileri enflasyon karşısında korumak. Enflasyon tahribat yapan bir şeydir, bunu koruyacak adımları devreye soktuk. Bunun korunmasının en büyük şeyi asgari ücrettir. Bizim dönemimizde yılda 1 defa zam yapılıyordu. Cumhurbaşkanımızda söyledi Temmuz ayında bir değerlendirme yapacağız.

Türk devleti anayasamızda yazdığı gibi sosyal bir devlet. Sosyal bir devlette öncelikle emekçileri korumakla görevlidir. Türk devletinin geleneğinde var bu. Cumhuriyet dönemindeki imkansızlıklar içerisindeyken daha emekçileri koruyan düzenlemeler yapılmış. Bugünkü kıdem tazminatının kökeni o döneme dayanmaktadır. Türkiye emekçilerinin üretim ile büyür. Dünkü Türkiye'de bunları bulmak çok zordu. eğitim çok zayıftı, çeşitli meslek grupları yoktu. Bu sebeple geçmişte bunu bulmak çok zordu.

"Sermayenin emek düşmanlığı yapmasına izin vermeyiz"

Asgari ücretten verginin kaldırılması bir devrimdir. Bu rahmetli Ecevit'in bir idealiydi ancak uygulayamadı, uygulamak bize nasip oldu. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasına izin vermeyiz. Türkiye'nin geleneğinde bu var. Cumhuriyet döneminde bir çok imkansızlıklara rağmen Gazi Paşa emekçileri koruyana birçok düzenleme yaptı. Düzenlemeler toplumu zenginleştirir Türkiye'yi zenginleştirir. Bugün her alanda finanstan tutun dijital teknolojilere kadar emek çeşitlendi, Türk devleti bu emeğin yanında durmak istiyor. Asgari ücretti paranın alım gücünü belirleyip ona göre uygulama yapacağız. Ben yurttaşların aklında kalması için 500 Dolar civarında olacağını söylemiştim. Temmuzda da bütün bunları dikkate alarak düzenleme yapacağız.

Asgari ücrete temmuz'da zam var mı?

Paranın alım gücünü, reel değerini belirleyip bizim yaptığımız bazı çalışmalar var. Real fiyatlardaki değişimi belirleyip ona göre fiyat belirliyoruz. Ama yurttaşlarımızın aklında kalsın diye ben 500 dolardan bahsettim. Biz cumhuriyet tarihimizin en büyük artışını yaptık ama şimdi değerlendirmeleri yapıp tekrardan zam yapacağız. Geçtiğimiz zamda da dolar bazında en yüksek zammı yaptık. Temmuzda da benzeri bir asgari ücret zammı vereceğiz.

Bölgesel asgari ücret

Bölgesel asgari ücreti gündeme almaya düşünmüyoruz, çünkü artık küresel bir çağda yaşıyoruz. Küresel çağ çok hızlı hareketliliğin, olduğu bir dönem. Ulaşım, iletişim her yerde eşit ve aynı. Bölgesel asgari ücret bu eşitliği bozar. Ülkedeki nüfus hareketliliğini farklı bir şekilde yönlendirebilir. Bu sebeple de böyle bir düşüncemiz yok.

Sendikalı işçi sayısının azlığı

AK Parti hükümeti sendikayı artırmak için e-Devlet üzerinden elektronik üyelik sistemini getirdi. İşçiler işverenin haberi olmadan da üye olabiliyor artık. Kamu çalışanlarında sendikalaşma oranı çok yüksek. İşçilerde de bunu yükseltmek lazım. Bunun için bir işyerinde eğer vergi borcu yoksa işçiler özgürce sendikaya üye olabiliyorsa biz onlara beyaz bayrak veriyoruz ve bazı öncelikler veriyoruz. Bunlarda yetersiz kalacak, yaptığımız kapsamlı bir çalışma var. Sendikalaşmanın önünü yasal olarak da açıyoruz.

Staj ve çıraklık mağdurları

Staj bir mağduriyet değil. Onlarla kimse bir iş akdi yapmıyor. Bu sebeple onların iş emeklilik primleri ödenmemiş oluyor. O yüzden mağduriyetten bahsedilemez. Çıraklık da ise farklı bir durum mevcut. Bu sebeple çıraklığa yönelik çalışmalarımız mevcut. Temmuzda emekli olanlar da refah payından yararlanabilecek.

EYT konusu

EYT'liler örgütlendiği için değil bu çalışma daha ben bakan olmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projelerinde vardı, pandemiden önce de. Biz sadece bunun maliyeti ne olur diye bunun üzerine çalıştık. Ve insanların yaş ortalamasının ne olacağı üzerine çalıştık. Bu talep ediliyor yapalım gibi bir durumdan ortaya çıkmadı.

Bir daha af gelecek mi?

Bundan sonra af olmayacak. Çünkü prim ödeyen insanların alın terinin önceliği alınacak.