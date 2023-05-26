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Sakaryaspor 120+2'de yıkıldı! Eyüpspor yarı finale yükseldi

Sakaryaspor 120+2'de yıkıldı! Eyüpspor yarı finale yükseldi

Spor Toto 1. Lig play-off ilk turunda Sakaryaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Eyüpspor yarı finale yükseldi.

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Spor Toto 1. Lig play-off ilk turunda Sakarayspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada birçok gol pozisyonu olmasına rağmen 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. 

Uzatma bölümünde de birçok pozisyon olmasına rağmen gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın son bölümünde Eyüpsporlu Alpaslan Öztürk sahneye çıktı ve 120+2. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. 

Bu sonucun ardından Eyüpspor, ikinci tura yükselirken Sakaryaspor, Süper Lig hayallerini bir yıl erteledi. Eyüpspor yarı finalde Göztepe'yi eleyen Bodrumspor'la karşılaşacak. Bu turu da geçen takım finalde Pendikspor'un rakibi olacak.

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