Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı

Ünlü futbolcu Mesut Özil, resmi Twitter hesabından 'DeğeriniBil' hashtagi altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek videosu paylaştı. Özil'in paylaşımının ardından muhalif kesimden tepkiler gecikmedi.

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Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerinin 2. tura gitmesinin ardından ittifakların saha çalışmaları sürüyor.

Kader seçimine 2 gün kala birçok sanatçı ve tanınmış kişi seçimde hangi adayı destekleyeceğini açık bir şekilde belli etti.

Tarafını belli edenlerden biri de ünlü futbolcu Mesut Özil oldu.

Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'DeğeriniBil' hashtagi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her defasında desteğini açıklayan Özil'den yeni bir paylaşım daha geldi.

Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Özil, 'DeğeriniBil' hashtagini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü sorununa değindiği bir videosunu paylaştı.

Muhalifler, Mesut Özil'in paylaşımını çekemedi

Özil'in bu paylaşımının ardından her defasında özgürlük, demokrasi, ifade özgürlüğü sloganı atan muhalif kesimden tepki gecikmedi.

Muhalifler, paylaşımı yapan Özil'e adeta linç kampanyası başlattı.