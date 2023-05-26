BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  DÜNYA

ABD başkanlığına aday olan DeSantis, ilk 24 saatte rekor bağış topladı

ABD başkanlığına aday olan DeSantis, ilk 24 saatte rekor bağış topladı

ABD 2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi partiden adaylığını ilan eden Florida Valisi Ron DeSantis’in ilk 24 saatte 8,2 milyon dolar bağış topladığı belirtildi.

Abone ol

DeSantis’in adaylığını duyurduktan sonra kısa sürede bu miktarı toplaması, parti içindeki rakibi Eski Başkan Donald Trump’a karşı "bir güç gösterisi" olarak değerlendirildi.

DeSantis kampanyası başkanı Generra Peck, yapılan bağışları “tarihi” olarak niteleyerek, “Bu bağışlar gösteriyor ki ülke genelindeki Cumhuriyetçi taban, Vali DeSantis’in arkasında toparlanıyor.” yorumunu yaptı.

Peck, DeSantis’in gelecek hafta “Büyük Amerika’nın geri dönüş turu” adı altında Iowa, New Hampshire ve South Carolina eyaletlerindeki 12 şehirde 4 günlük kampanyaya başlayacağı bilgisini paylaştı.

Cumhuriyetçi Florida Valisi DeSantis, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını 24 Mayıs’ta yayınladığı video mesajıyla resmen duyurmuştu.

DeSantis'in adaylığını, video mesajıyla eş zamanlı olarak Twitter'in sahibi Elon Musk ile katıldığı Twitter'in sesli sohbet odasında (Twitter Spaces) canlı olarak açıklaması bekleniyordu.

Ancak teknik aksaklıklar nedeniyle birçok kez kesilen yayın, yaklaşık yarım saat gecikmeli başlamış, Musk, kesilmelerin, sohbete çok sayıda kişinin katılmasından kaynaklandığını savunmuştu.

Ana akım medyayı eleştirmesiyle bilinen DeSantis'in Twitter'da 140 milyondan fazla takipçisi olan Musk ile adaylığını duyurmak istemesi Amerikan basınında geniş yankı bulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Reis'e Vefa Buluşması'na telefonla bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Reis'e Vefa Buluşması'na telefonla bağlandı
Türk Telekom, Galatasaray karşısında seride 1-0 öne geçti
Türk Telekom, Galatasaray karşısında seride 1-0 öne geçti
Bakan Bilgin açıkladı: Amacımız bütün çalışanları enflasyona karşı korumak
Bakan Bilgin açıkladı: Amacımız bütün çalışanları enflasyona karşı korumak
Sakaryaspor 120+2'de yıkıldı! Eyüpspor yarı finale yükseldi
Sakaryaspor 120+2'de yıkıldı! Eyüpspor yarı finale yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve EYT açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve EYT açıklaması!
Kemal Kılıçdaroğlu: Tümüyle karartma altındayım
Kemal Kılıçdaroğlu: Tümüyle karartma altındayım
Rus ordusu Dnipro'da hastaneye füze saldırısı düzenledi
Rus ordusu Dnipro'da hastaneye füze saldırısı düzenledi
İtalya'da sel felaketi bölgesinde salgın hastalık riskine karşı önlem
İtalya'da sel felaketi bölgesinde salgın hastalık riskine karşı önlem
Terör örgütü DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Terör örgütü DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Ankara'da seçim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da seçim nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu işin içinden nasıl çıkacak merak ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu işin içinden nasıl çıkacak merak ediyorum
Azerbaycan'da, sınırı geçmeye çalışan 2 Ermeni sabotajcı gözaltına alındı
Azerbaycan'da, sınırı geçmeye çalışan 2 Ermeni sabotajcı gözaltına alındı