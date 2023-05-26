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Kongre baskınındaki suçunu itiraf eden Watkins, 8,5 yıl hapis cezası aldı

Kongre baskınındaki suçunu itiraf eden Watkins, 8,5 yıl hapis cezası aldı

Başkent Washington'da yapılan karar duruşmasında, 6 Ocak 2021'de Kongre baskınına ilişkin suçunu itiraf ederek sorumluluğunu kabul eden Oath Keepers grubu üyesi Jessica Watkins, 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Columbia Bölge Mahkemesinde görülen davada, Kongre binasını aşırı sağcı Oath Keepers üyeleriyle basan emekli transseksüel asker Watkins'in hatasından ötürü özür dilemesi, 8,5 yıl hapis cezası almasını engelleyemedi.

Bölge Yargıcı Amit Mehta, Watkins'in, "resmi bir kovuşturmayı engelleme ile yardım ve yataklık yapmaktan" mahkum edilmesini onaylarken, sanığın davranışlarının 6 Ocak'ta diğer protestocuların Washington'a gelmesinde "rol oynadığını" belirtti.

Jessica Watkins, Bölge Yargıcı Amit Mehta'nın huzurunda yaptığı özür konuşmasında, "O kader günkü eylemlerim ve davranışlarım yanlıştı ve şimdi anladığım kadarıyla suç teşkil ediyordu. Şiddet asla çözüm değildir." ifadesini kullandı.

Watkins'in cezası, Oath Keepers'ın kurucusu Stewart Rhodes'un Kongre baskınındaki liderlik rolü gerekçesiyle 18 yıl ceza almasından bir gün sonra onandı.

Oath Keepers üyeleri hakkında 2022'de yargı süreci başlatılmıştı

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) Ocak 2021'de yapılan açıklamada, "Oath Keepers"ın başındaki 65 yaşındaki Thomas Edward Caldwell'in yanı sıra Jessica Watkins ve Donovan Ray Crowl'un ABD'ye karşı komplo kurmak ve 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen baskını planlamakla suçlandığı kaydedilmişti.

Oath Keepers üyeleri hakkında 4 Ekim 2022'de, Kongre baskınında "isyana teşvik eden komplo kurmak" suçlamasıyla yargı süreci başlatılmıştı.

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