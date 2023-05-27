Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'bu adamdan uzak durun' dediği isim! Fuat Uğur yazdı

Yazar Fuat Uğur, Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bugünlerde tartışmaların odağındaki Ümit Özdağ hakkında 21 yıl önce "Bu adamdan uzak durun, Yahudiler ile bu kadar sıkı fıkı olandan hayır gelmez" dediğini aktardı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile HDP aynı tarafta Kılıçdaroğlu'da destekte birleşti. Taban tabana zıt iki görüşün nasıl bir araya gelmesi herkesi şaşkına çevirdi.

tv100 yazarı Fuat Uğur, "Erdoğan’ın rakibi, Kandil ile Zafer Partisi’ni bir araya getiren güçtür!" başlıklı yazısında konuya dair Muhsin Yazıcıoğlu'nun Özdağ ile ilgili sözlerini paylaştı:

"Hesap belli. Kandil’in ve HDP’nin desteğiyle Kürt seçmenler… Avrupa ırkçısı olarak tanımlanan Ümit Özdağ’ın desteğiyle “milliyetçi” oylar gelecek.

Bu sorular ve cevapları kafamda dolaşıp dururken Ankara’dan eski ülkücü (halen de ülkücü) bir hekim dostumdan mesaj aldım. Önceki günkü Ümit Özdağ yazıma atfen yazmıştı.

Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu, efsanevi ülkücü Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili bir anısını aktarıyordu. Aynen şöyle:

"Muhsin başkan yine haklı çıktı"

“Rahmetli Muhsin Başka, Necatibey caddesindeki SOGEV’de (Selçuklu Sosyal Güvenlik Derneği) ayda bir seminere bizzat gelirdi. Yıl 2001 veya 2002. AK Parti henüz iktidar değil. Seminer sonrası çay kahve eşliğinde bi yarım saat kadar, semineri veren kimse onunla otururdu. Biz de yancı olarak dinlerdik. Ümit Özdağ da ASAM denilen bir şey kurmuştu. Konu Ümit Özdağ’a gelince Muhsin Başkan sinirlendi. Bize 'Bu adamdan uzak durun, Yahudiler ile bu kadar sıkı fıkı olandan hayır gelmez' demişti. Aradan 20 yıl geçti, Muhsin Başkan yine haklı çıktı. Eğer yaşasaydı bu ülke siyasi olarak bu kadar sallanmazdı diye düşünüyorum.”

Muhsin Yazıcıoğlu, sert ülkücü geçmişinin üzerine milliyetçiliğini yeniden inşa etmiş, bu milliyetçilikten ırkçı detaylarını tamamen söküp atmış, demokrat bir duruş sergileyen isimlerin başında geliyordu. Bu yüzden hedef oldu ve onun Erdoğan ile ittifakından korkulduğu için FETÖ tarafından katledildi. Kendisiyle sohbet etmişliğim de çok.

Peki yukarıdaki satırlardan bir şey çıkar mı? Nereden baktığınıza bağlı. Misal komplo teorisi der geçersiniz. Zaten böyle diye diye bugünlere geldik."