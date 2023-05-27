AK Partili Galip Ensarioğlu'ndan Hüda Par eleştirilerine yanıt: Hizbullah'ın 22 yıldır kendisi yok

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, HÜDA PAR ile ilgili eleştirilere "Hizbullah sürecini birebir bu bölgeye yaşayan bir insanım. 22 yıldır Hizbullah'ın silahlı eylemi yok, açıklaması yok, kendisi yok. 11 yıl önce HÜDA PAR kurulmuş. HÜDA PAR defalarca Hizbullah ile bir ilişkilerinin olmadığını açıklamış. Bunun üzerinden bizi vurmaya çalışanlar kendilerine baksın." diyerek tepki gösterdi.

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tv100 Özel yayınına konuk olan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtladı. Galip Ensarioğlu'nun açıklamalarından satır başları:

- Bu memlekete dair insanlarımıza dair, çok kadim ve zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyanın en önemli coğrafyasında yaşıyoruz. Diyarbakır’da bu coğrafyanın en önemli kentidir. Yani tarihten bu yana ticaret, siyaset, edebiyat her alanda bölge cazibe merkezi olmuş. Önemli bir merkez. Ortadoğu'daki ve Türkiye'deki konumu nedeniyle dünyadaki bütün oyunlar burada sergilenir. Zor bir coğrafyadır.

"ŞİDDETİ BİR HAK ARAMA ARACI OLARAK KULLANMAYI REDDEDİYORUZ"

- Yaklaşık 40 yıldır bu bölgede çok büyük acılar yaşadık. Burada tabi bu vesayet sisteminin aslında birazdan bunu konuşacağız CHP’yi konuşurken bu itaatçı anlayışı konuşacağız. Büyük yıkımlar acılar yaşandı. Köyler boşaltıldı. İnsanlar Batı’ya göç etti. İşkenceler faili meçhul cinayetler bir çok şey yaşandı bu bölgede. Bunun sebebi neydi? Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Var olan sorunlarımızın çözümü hiçbir zaman şiddette olmamalı. Şiddeti bir hak arama aracı olarak kullanmayı reddediyoruz. 80 yıllık bu vesayetçi sistem kürdün varlığını , dilini kabul etmiyordu.

"SON 40 YILIN EN HUZURLU SEÇİMİNI YAPTIK"

- 40 yıldır biz huzurlu bir seçim görmedik. Sürekli haksız rekabetti. Adayın kim olduğu önemli değil. Diyarbakırla ilişkisi olmayan insanlar gelip bizden fazla oy aldı. Çünkü kimse kimin aday olduğuna bakmadı. Duygusal ortam, yaşananlar, manipülasyon, silahlı örgütün varlığı burada belirleyici oldu. Burada artık huzur. Son 40 yılın en huzurlu seçimini yaptık. Son 10 yılda devlet terörle mücadeleyi hukukla yaptı. AK Parti, vesayetin yarattığı ve çözümsüz bıraktığı meselesi çözdü.

"ÇOK CİDDİ BİR ÇELİŞKİ VAR"

- Kılıçdaroğlu, 'Kürt sorununu çözeceğim' diyorsa birileriyle de anlaşmışsa çıkıp mertçe desin. Çok ciddi bir çelişki var. Bir tarafta ‘kayyumları kaldıracağız’ diyor. Diğer tarafta Ümit Özdağ’da tersini söylüyor. Ve mutabakat yapıyor. Birine söz veriyor. Diğeriyle resmi mutabakat yapıyor. Seçimden bir gün önce Yeşil Sol Parti'nin birinci sıra adayı Berdan Öztürk, Diyarbakır'da konuşma yapıyor. CHP'ye 'faşistsin' diyor, 'Dersim'in katili' diyor. Öztürk aynı kitleden şimdi CHP'nin adayı için oy istiyor.

"BUNUN HESABINI TARİHE VE MİLLETE VEREMEYECEKLER"

- HDP tarihi iki fırsat kaçırdı. Ve bunun hesabını ileride verecek. Birincisi daha önce Tayyip Erdoğan’a ‘seni başkan yaptırmayacağız’ derken yaptığı hata hani o çözüm süreci diyen anaların gözyaşı dinsin derken bu kadar güzelliği yapan insana, reformu yapan demokratik cumhuriyeti inşa eden insana ‘seni başkan yaptırmayacağız, devireceğiz’ diyerek tarihi fırsatı kaçırdı. Şimdi CHP genel başkanına ‘seni başkan yaptıracağız’ diyerek ikinci bir çelişki ve hatayı yapıyor. Bunun hesabını da ileride tarihe ve bu millete veremeyecekler.

"22 YILDIR HİZBULLAH'IN SİLAHLI EYLEMİ YOK, AÇIKLAMASI YOK, KENDİSİ YOK"

- Hizbullah sürecini birebir bu bölgeye yaşayan bir insanım. 22 yıldır Hizbullah'ın silahlı eylemi yok, açıklaması yok, kendisi yok. 11 yıl önce HÜDA PAR kurulmuş. HÜDA PAR defalarca Hizbullah ile bir ilişkilerinin olmadığını açıklamış. Bunun üzerinden bizi vurmaya çalışanlar kendilerine baksın. Silah bırakmamış, eylem yapmaya devam eden bir silahlı örgüt var. PKK'nın vesayeti altında siyaset yapan bir çizgi var. Bunlar ortadayken 'HDP, PKK'nın uzantısıdır' demeyeceksin varolmayan bir örgütün üzerinden HÜDA PAR'ı vurmaya çalışacaksın. Biz demokratik siyaset zeminide Türkiye sorunlarını çözmeye çalışan herkese değer biçeriz.

"HİÇBİR KÜRT BÖLGEDE ŞİDDETE VE SİLAHA İNANMIYOR"

- Hiçbir Kürt bölgede şiddete ve silaha inanmıyor. O yüzden örgüt sokakları karıştıramıyor. Silvan Barajı örgütün geciktirmesine rağmen su tutmaya başladı. Sadece Silvan Barajı 2 milyon 450 bin dönüm arazi sulayacak. GAP bölgesinde 10 milyon dönüm arazi sulayacak. 2 milyon insana istihdam sağlayacak. Sadece Diyarbakır'da 500 bin insana istihdam sağlayacak. Dışarıdan işçi bulmak zorunda kalacağız.

- Pazar günü yüzde 55'in üzerinden bir oran bekliyorum.