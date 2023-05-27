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DGS başvuru yapma ekranı ÖSYM TC ile başvuru sayfası girişi

DGS başvuru yapma ekranı ÖSYM TC ile başvuru sayfası girişi

İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2023 DGS başvuruları için gözler ÖSYM'den gelecek kılavuz açıklamasına çevrildi. Peki, DGS başvuruları başladı mı, ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. DGS başvuru kılavuzunun ne zaman yayımlanacağı, DGS'ye hazırlanan adaylar tarafından sorgulanıyor. 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak olan DGS öncesinde, başvurular ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden alınacak. Peki, DGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

2023 DGS başvuruları ne zaman?

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre, DGS sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı başvuruları 26 Mayıs  tarihinde başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek. DGS başvurularının saat 11'de ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılması bekleniyor.

DGS başvurusu nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor.Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden alınacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.

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2023 DGS ne zaman?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

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