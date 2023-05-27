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Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in ölümünde yeni gelişme!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in ölümünde yeni gelişme!

AKSARAY'da hemşire Saliha Tuncel'in rezidansın 7. katındaki balkondan düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan hastane müdürü tutuklandı, doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ereğli Kapı Mahallesi'nde, hemşire Tuncel'in rezidansın 7. kat balkonundan düşerek ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ereğli Kapı Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta doktor H.İ.A'nın (43) dairesinin bulunduğu rezidansın 7. kat balkonundan düşen hemşire Saliha Tuncel (24) hayatını kaybetmişti. Emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılan doktor H.İ.A. ve kentteki özel hastanenin müdürü Ç.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Soruşturma, bu aşamada gizlilik, suç ve cezaların kanuniliği, somut delile ulaşmada yasal delillendirme ilkelerine dayalı olarak titizlikle devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

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