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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT konulu video: Seçime 1 gün kala son vaadini açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT konulu video: Seçime 1 gün kala son vaadini açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) yönelik vaadini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "8 Eylül 1999’da sigortalı olan, emekliliğe hak kazanıyor ama 1 gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT’deki bu adaletsizliği bitireceğim, vatanını seven sandığa gelsin." dedi.

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28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur seçimlerine 2 gün kala, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından videolu mesaj paylaştı.

Videoda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) yönelik vatandaşlara gönderdiği kısa mesajın BTK tarafından engellendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "O mesajda şunu söylemiştim" diyerek, "EYT’deki çifte standart son bulacak. 8 Eylül 1999’da sigortalı olan, emekliliğe hak kazanıyor ama 1 gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT’deki bu adaletsizliği bitireceğim, vatanını seven sandığa gelsin." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu videoda şu mesajları verdi;

"Sevgili halkım, meydanlarda, televizyonlarda, gazetelerde uygulanan ambargoyla milletimize ulaşmamız engelleniyor. Bu duvarı aşmak için EYT konusunda yapacaklarımızı anlatmak için kısa bir mesaj gönderdik.

Ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yani BTK, bu kısa mesajımızı engelledi. Halkımızla buluşmamıza, size sesimizi duyurmamıza tahammül edemiyorlar.

O mesajda şunu söylemiştim: EYT’deki çifte standart son bulacak. 8 Eylül 1999’da sigortalı olan, emekliliğe hak kazanıyor ama 1 gün sonrasında sigortalı olan tam 17 yıl sonra emekli olabiliyor. EYT’deki bu adaletsizliği bitireceğim, vatanını seven sandığa gelsin."

Seçmene çağrıda bulundu

Şimdi bu videoyu izleyen herkesten bir istirhamım var. Sevgili halkım, bu videonun altında videoyu indirebileceğiniz bir link bırakacağım. Şimdi herkes tüm rehberine bu videoyu göndersin. Unutmayın, birleşe birleşe kazanacağız.

"Mağduriyet yaşayan kim varsa hakkını vereceğim"

Kılıçdaroğlu, videolu paylaşımına, "Beni ister sevin ister sevmeyin, ama bu videomu herkese yayın, gösterin, anlatın. EYT’den hakkını alamayanların ve sebebi ne olursa olsun bu ülkede mağduriyet yaşayan kim varsa hakkını geri vereceğim" notunu düştü.

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