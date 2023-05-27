Kara yollarında durum

- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Karaburun-Zeytinler kavşakları kesimi 39-43. kilometrelerindeki İçmeler Doğal Yaşam Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde Edirne ve İstanbul istikametleri kesimler halinde trafiğe kapatılacak ve ulaşım iki yönlü sağlanacak.

Kınalı Ayrımı-Silivri-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometrelerindeki (Silivri şehir geçişi) viyadük ve üstyapı yenileme çalışmalarından kaynaklı olarak her iki yönde yol trafiğe kapatılırken, ulaşım yan yollardan devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde şerit daraltması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı güzergahı) patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak, ulaşıma kontrollü izin verilecek.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Vezirköprü-Durağan yolunun 5-7. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. ve 16-22. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aşkale-Tercan yolunun 5-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönlü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-49. kilometrelerindeki Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu 1 ve Tirebolu 2 tünellerinde elektrik sistemi bakım onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.