Meral Akşener'in sözleri İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ü kahkahaya boğdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balkan-Rumeli-Mübadil Buluşması'nda konuştu. Akşener'in sahneye çıktığı ilk anlardaki sözleri, salonda bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör'le birlikte diğer vatandaşlara kahkaha attırdı.

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28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerine saatler kala liderlerin programları yoğun bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Balkan Rumeli Mübadil Buluşması'na katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından sahneye çıkan Akşener, salonda bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya yönelik sözleriyle dikkat çekti.

Güldüren sözler

Akşener'in, "Kutup yıldızımız İlber Hocam karşımda olunca birkaç kelam etmek istiyorum. Yanlışım olursa sakın düzeltmeyin." şeklindeki sözlerini duyan Prof. Dr. Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör kahkaha attı.

Akşener'in açıklamaları ise şöyle oldu:

"Muhacir, mahcur, göçmen, mübadil isimleri ile anıldık ama bütün büyük çoğunluğumuz, Anadolu'dan gitme yörüktür, Türkmen'dir. Dolayısıyla Anadolu'nun sahipleri olarak, Rumeli'ye, Rumeli’yi Türkleştirmek, Müslümanlaştırmak için gönderildik. Misafir değiliz, ev sahibiyiz."

Rumeli'ye gönderilen Türklerin çektikleri acıların bir filmi yapılmadığından, acıların tam olarak bilinmediğini kaydeden Akşener, "Yazıklar olsun, yuh olsun bize ki bunları anlatmadık biz. Onun için, Suriyeliler ile bir tutuluyoruz, böyle bir şey olamaz." dedi.

Meral Akşener, konuşmasına şöyle devam etti:

"21 yıldır hakaret yiyoruz. Biz, Başbuğ kabul ederiz. Mavi gözlü Bozkurt'umuzun annesine yapılan her türlü hakaret gittikçe arttı. En son Rumeli Türkleri'nin tamamı Suriyeliler ile bir tutuldu. Bunun için bir karar vereceksiniz.

"Kılıçdaroğlu, PKK ile FETÖ ile Hizbullah ile masaya oturmaz, kefilim"

Bu 21 yıldır bizleri küçümseye küçümseye giden, bizleri birilerine tercih ede ede giden, bizlere parmak sallayan ve devamlı Türklüğümüzü sorgulayan bu nobran, abes, tarih bilmez, coğrafya, edebiyat, felsefe bilmez, bu mantık bilmez zihniyeti bu pazar günü helal oylarınız ile devireceksiniz ve 13. Cumhurbaşkanı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçeceksiniz. Ben, Meral Akşener. Hasan Tahsin Argun'un yeğeni, iki Batı Trakya Cumhuriyeti kurmuş Atatürk'ün arkadaşı Hasan Tahsin Argun'un yeğeni. Onun adına diyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu, PKK ile FETÖ ile Hizbullah ile masaya oturmaz, kefilim. Harama el uzatmaz, kefilim."