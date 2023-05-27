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14 Mayıs'ı birebir bilen BETİMAR ikinci tur anket sonuçlarını paylaştı

14 Mayıs'ı birebir bilen BETİMAR ikinci tur anket sonuçlarını paylaştı

28 Mayıs seçimlerine 1 gün kala son cumhurbaşkanlığı anketi 14 mayıs seçimlerini birebir bilen kamuoyu araştırma şirketi BETİMAR'dan geldi. Ankete göre Erdoğan, yüzde 52.19 Kılıçdaroğlu, yüzde 47.81 oy alıyor.

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28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu öncesi kamuoyu araştırma şirketleri yaptıkları anketleri açıklamaya devam ediyor.

Seçime 1 gün kala son anket BETİMAR'dan geldi. 14 Mayıs seçimlerini tam bilerek dikkatleri üzerine çeken BETİMAR, 28 Mayıs seçimlerine ilişkin anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İkinci tur anket sonuçlarına göre Erdoğan yüzde 52.19, Sayın Kılıçdaroğlu 47.81 alıyor.

14 Mayıs seçimlerini bilmişti

Bilindiği üzere 14 Mayıs seçimlerinde anket firmalarının büyük çoğunluğu yanlış tahminleriyle tepki çekmişti. Sonucu en yakın bilen SONAR, BETİMAR ve OPTİMAR olmuştu. BETİMAR'ın anketinde ilk turda Erdoğan yüzde 49.1 Kılıçdaroğlu yüzde 45 oy almıştı.

 

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