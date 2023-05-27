BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  GÜNCEL

Ticaret Bakanlığına 15 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Ticaret Bakanlığına 15 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Ticaret Bakanlığı 15 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek.

Abone ol

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak.

Buna göre, Bakanlıkça gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirmeyle 15 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular, dijital ortamda 16-26 Haziran tarihlerinde alınacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet'te "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

KPSS ve yabancı dil puanına göre yapılacak sıralamaya göre sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacak aday listesi ile başarılı olan adayların listesi, Bakanlığın "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
14 Mayıs'ı birebir bilen BETİMAR ikinci tur anket sonuçlarını paylaştı
14 Mayıs'ı birebir bilen BETİMAR ikinci tur anket sonuçlarını paylaştı
Meral Akşener'in sözleri İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ü kahkahaya boğdu
Meral Akşener'in sözleri İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ü kahkahaya boğdu
MASAK'ın e-tebligat göndereceği kuruluşların sayısı arttı
MASAK'ın e-tebligat göndereceği kuruluşların sayısı arttı
Berna Laçin 'AK Parti iktidarında nefes alamıyoruz' dedi yorgunluğunu bakın nerede attı
Berna Laçin 'AK Parti iktidarında nefes alamıyoruz' dedi yorgunluğunu bakın nerede attı
Savcı Sayan: ”Baykal’ın Erdoğan’a gizli bir hayranlığı vardı”
Savcı Sayan: ”Baykal’ın Erdoğan’a gizli bir hayranlığı vardı”
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
DGS başvuru yapma ekranı ÖSYM TC ile başvuru sayfası girişi
DGS başvuru yapma ekranı ÖSYM TC ile başvuru sayfası girişi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT konulu video: Seçime 1 gün kala son vaadini açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan EYT konulu video: Seçime 1 gün kala son vaadini açıkladı
12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in ölümünde yeni gelişme!
Aksaray'da hemşire Saliha Tuncel'in ölümünde yeni gelişme!
Biden, Rusya-Belarus anlaşmasını "son derece olumsuz" karşıladı
Biden, Rusya-Belarus anlaşmasını "son derece olumsuz" karşıladı
Emin Çapa canlı yayında böyle çıldırdı! Tayyip Erdoğan kazandıkça çıldırıyorlar
Emin Çapa canlı yayında böyle çıldırdı! Tayyip Erdoğan kazandıkça çıldırıyorlar