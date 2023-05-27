Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda seçmene seslenerek "Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım." şeklinde ricada bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi için seçmenlere mesaj verdiği görülen Erdoğan, "Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Milletimin her bir ferdine sesleniyorum: Sensiz Olmaz! Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim. 14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım.

Türkiye yarın sandık başına gidiyor

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde yarın saat 08.00 itibarıyla başlayıp 17.00'ye kadar sürecek.

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Seçimde yarın yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak.

Seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde yarın saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.