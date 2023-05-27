Sabah Gazetesi'nin acı günü! Engin Ardıç hayatını kaybetti

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti. Ardıç, yaklaşık 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu.

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Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Sabah Gazetesi'nin sosyal medya hesabından 'Gazetemizin acı günü' başlığıyla yapılan paylaşımda "Sabah Gazetesi yazarlarından Engin Ardıç, tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ardıç, 6 aydır amansız bir hastalık ile mücadele ediyordu." ifadelerine yer verildi.

Engin Ardıç, 1 Şubat 1952 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Babasının adı Mustafa Şevki, annesinin adı Vesile'dir. Doğduğu Trabzon'da anne ve babası memur olarak görevli bulunuyordu. Ardıç, Robert Koleji ve Galatasaray Lisesi'ni, ardından 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü'nü bitirdi.

Gazetecilik mesleğine 1970 yılında, "Tiyatro '70" adlı dergide yazılar yazarak başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, "Cumhuriyet" ve "Politika" gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği yaptı. "Nokta" dergisinde yayın danışmanlığı görevini yürüttü. "Dünya, Sabah, Star" ve "Akşam" gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Star TV'de ana haber bülteni sonrasında "Günün Yorumu" adlı programı sundu.

Salı günleri hâriç 24 Şubat 2008'den beri Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.