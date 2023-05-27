DGS başvuru ücreti kaç para 2023 paralar nereye ödenecek, hangi banka?

DGS başvuru ücreti 2023 yılında ne kadar olacak sorusu merak ediliyor. DGS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene, 2022 yılında başvuru ücreti 190 TL olarak belirlenmişti. ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS başvuru kılavuzuyla sınav başvuru ücretleri belli olacak. Başvuru ücreti açıklandığında haberimize eklenecek.

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularının ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. DGS sınavına girecek olan İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar 2023 DGS sınavının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 DGS başvurusu nereden, nasıl yapılır? DGS ne zaman? DGS başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimine göre, DGS başvuru tarihleri 26 Mayıs'ta başlayacak ve 5 Haziran tarihinde sona erecek.

DGS başvurusu nereden nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre DGS başvuruları 29 Mayıs - 5 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvurudan yararlanabilecek. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak. DGS başvurularının saat 11'de ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılması bekleniyor.

DGS 2023 sınav ücreti kaç para?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Sınava girecek adaylar DGS 2023 ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. DGS sınav ücreti geçtiğimiz yıl 190 TL olarak belirlenmişti. 2023 yılı DGS başvuru ücreti açıklandığında haberimize eklenecek.

2023 DGS ne zaman?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor. DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023’de yapılacak.