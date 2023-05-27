Oy kullanmak için seçmen kağıdı şart mı? Kimlik olmadan oy kullanılır mı?

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanmak için sandık başında yer alacak. Oy kullanmak için sandığa gidecek kişiler "Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı, seçmen kağıdı nereden alınır ve kimliksiz oy verilir mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

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28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri kapsamında oy kullanmaya gidecek olan milyonlarca seçmen oy kullanırken seçmen kağıdı ve kimlik gerekliliği ile ilgili soruların yanıtlarını arıyor. İşte "Seçmen kağıdı veya kimlik olmadan oy kullanılır mı?"

Oy kullanmak için seçmen kağıdı şart mı?

Oy kullanacak vatandaşlar seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Ancak kişinin nerede hangi sandıkta oy kullanacağı seçmen kağıdında yazılı olduğu için seçmen kağıdının çıktısı olmasa bile e-devlet üzerinden nerede oy kullanacağını öğrenmesi gerekmektedir.

Kimlik olmadan oy kullanılır mı?

Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgeyi yanınızda bulundurmayı unutmayınız. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmî bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kâğıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şarttır