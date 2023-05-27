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Caner Erkin imaj değiştirdi sosyal medyanın diline düştü! Herkes aynı yorumu yapıyor

Caner Erkin imaj değiştirdi sosyal medyanın diline düştü! Herkes aynı yorumu yapıyor

Başakşehir'in deneyimli sol beki Caner Erkin'in saçlarını sarıya boyaması dikkat çekti. Erkin'in yeni imajı sosyal medyada ilgi görürken, "Icardi'ye özenmişsin" yorumları yapıldı.

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Başakşehir'in Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmaya yeni imajıyla çıkan Caner Erkin, daha sonra bu maçtan karelerini sosyal medyada paylaştı. Erkin'in yeni imajı birçok yorum aldı.

Caner Erkin'in sarıya boyadığı saçlarıyla sosyal medyanın diline düştü. Çok sayıda futbolsever Erkin'in Galatasaray'ın golcüsü Icardi'ye özendiğini söyledi.

Caner Erkin bu sezon Başakşehir formasıyla 20 maça çıktı. 34 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 7 asistlik performans gösterdi.

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