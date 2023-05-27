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İstanbul'da silah ve uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'da silah ve uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Eyüpsultan'a silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pirinççi Mahallesi'nde uyuşturucu ve silah ticareti yaptıkları belirtilen 3 kişiyi takibe aldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, YÖ, M.A. ve D.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst araması ve adreslerinde yapılan aramada 10 bin adet uyuşturucu hap, üzerinde 3 namlusu bulunan bir adet silah ve bu silaha ait 5 mermi ele geçirdi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö. ve M.A. tutuklanırken D.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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