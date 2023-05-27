BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul’da bir minibüsün içinde 15 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul’da bir minibüsün içinde 15 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL Büyükçekmece‘de bir minibüse düzenlenen operasyonda, 15 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü ve bir rehber gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, “Göçmen Kaçakçılığı” suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 17 Mayıs’ta Büyükçekmece’de bir minibüs şüphe üzerine takibe alındı. Durumundan şüphelenilen araç ilçe çıkışında durduruldu. Yapılan aramalarda arka kısmında Asya ve Ortadoğu kökenli 15 mülteci yakalandı. Ayrıca bu kişileri taşıyan araç şoförü O.Y. ve kaçak göçmenlere rehberlik eden M.B. isimli 2 organizatör gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan araştırmalarda, kaçak göçmenlerin ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları, insan kaçakçıları ile Avrupa ülkelerine gitmek için 3 bin avro paraya anlaştıkları belirlendi. Yakalanan göçmenler sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilirken, insan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen O.Y. ile M.B. adlı 2 şüpheliye ”Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu“ kapsamında 86 bin 100 lira para cezası kesildi. Düzensiz göçmen sevkiyatında kullanılan minibüs ile 18 uyku tulumu ve 1 seyyar merdivene el konuldu.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da silah ve uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
İstanbul'da silah ve uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta hayvanlar yalnız dönünce, çoban arazide ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta hayvanlar yalnız dönünce, çoban arazide ölü bulundu
Kahramanmaraş Nurhak’ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Kahramanmaraş Nurhak’ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
DGS başvuru ücreti kaç para 2023 paralar nereye ödenecek, hangi banka?
DGS başvuru ücreti kaç para 2023 paralar nereye ödenecek, hangi banka?
Sabah Gazetesi'nin acı günü! Engin Ardıç hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi'nin acı günü! Engin Ardıç hayatını kaybetti
Bakan Yanık, deprem bölgesine yapılan yardımları açıkladı:
Bakan Yanık, deprem bölgesine yapılan yardımları açıkladı:
Oy kullanmak için seçmen kağıdı şart mı? Kimlik olmadan oy kullanılır mı?
Oy kullanmak için seçmen kağıdı şart mı? Kimlik olmadan oy kullanılır mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs mesajı: Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım
Türkiye yarın Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidecek
Türkiye yarın Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gidecek
Balıkesir'de sel mağdurlarına yaklaşık 3 milyon lira ödendi
Balıkesir'de sel mağdurlarına yaklaşık 3 milyon lira ödendi
Kayseri Talas Belediyesi’nin işletmelerine seçim ayarı yapıldı
Kayseri Talas Belediyesi’nin işletmelerine seçim ayarı yapıldı
Yarın marketler açık mı, seçim günü marketler kaça kadar açık olacak?
Yarın marketler açık mı, seçim günü marketler kaça kadar açık olacak?