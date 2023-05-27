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Kahramanmaraş'ta hayvanlar yalnız dönünce, çoban arazide ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta hayvanlar yalnız dönünce, çoban arazide ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ Elbistan ilçesinde 53 yaşındaki çoban, hayvan otlatmaya gittiği arazide ölü bulundu.

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Olay, ilçeye bağlı kırsal Köşk Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahallede çobanlık yapan Durmuş Kıllı (53), erken saatlerde hayvanları otlatmak için araziye gitti. Bir süre sonra hayvanları, yanlarında çoban olmadan geri döndüğünü gören mahalle sakinleri Kıllı’yı aramaya çıktı.

Kıllı’nın hayvanları otlattığı Çalpınar mevkiine giden mahalle sakinleri, talihsiz adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kıllı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kıllı’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kati ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi.
Yaklaşık 4 ay önce Nurhak ilçesinden çobanlık yapmak için mahalleye geldiği öğrenilen Durmuş Kıllı’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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