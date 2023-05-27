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Eskişehir'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Erbap Mahallesi'nde ormanlık alanda şüpheliler H.K, K.Y. ve İ.D'nin ormanlık alanda yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti.

Bu bölgede ve zanlılara ait evlerde narkotik arama köpeği "Akça" ile yapılan çalışmalarda, 460 gram esrar, 6 kök kenevir bitkisi, 12 uyuşturucu hap, kenevir tohumu, tabanca ile uyuşturucu aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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