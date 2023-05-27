BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

- İstanbul'da bir minibüse düzenlenen operasyonda 15 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü ve rehber tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince "göçmen kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada, Büyükçekmece'de bir aracın düzensiz göçmenlerin sevkini sağladığı belirlendi.

İzlemeye aldıkları minibüse seyir halindeyken operasyon düzenleyen ekipler, durdurdukları araçta 15 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan sürücü O.Y. ile rehberlik yapan M.B. emniyete götürüldü.

Minibüste ayrıca 18 uyku tulumu ve seyyar merdiven ele geçirildi.

Çalışmaların devamında düzensiz göçmenlerin Avrupa ülkelerine gitmek için 3 bin avro karşılığında şüphelilerle anlaştığını belirleyen ekipler, yakalanan yabancı uyrukluları sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yarın seçimde oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı 2023 kaç para?
Yarın seçimde oy kullanmazsam ne olur, cezası var mı 2023 kaç para?
Türkiye'nin milli treni bugün ilk kez yolcu taşımaya başlıyor
Türkiye'nin milli treni bugün ilk kez yolcu taşımaya başlıyor
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 100 öğrencisi olan her okula rehber öğretmen atanacak
Milli Eğitim Bakanı açıkladı: 100 öğrencisi olan her okula rehber öğretmen atanacak
Doğal gaz piyasası tarifeler yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
Doğal gaz piyasası tarifeler yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
Caner Erkin imaj değiştirdi sosyal medyanın diline düştü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Caner Erkin imaj değiştirdi sosyal medyanın diline düştü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Bahar alerjisinin en önemli tedavi yöntemi: Kaçınma!
Bahar alerjisinin en önemli tedavi yöntemi: Kaçınma!
İstanbul’da bir minibüsün içinde 15 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul’da bir minibüsün içinde 15 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da silah ve uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
İstanbul'da silah ve uyuşturucu sattıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta hayvanlar yalnız dönünce, çoban arazide ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta hayvanlar yalnız dönünce, çoban arazide ölü bulundu
Kahramanmaraş Nurhak’ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Kahramanmaraş Nurhak’ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
DGS başvuru ücreti kaç para 2023 paralar nereye ödenecek, hangi banka?
DGS başvuru ücreti kaç para 2023 paralar nereye ödenecek, hangi banka?
Sabah Gazetesi'nin acı günü! Engin Ardıç hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi'nin acı günü! Engin Ardıç hayatını kaybetti