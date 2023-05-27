Canlı yayındaki o anlar gündem oldu! Sinan Oğan'ın el hareketiyle ilgili Fulya Öztürk'ten açıklama

CNN Türk canlı yayında dağılan Ata İttifakı'nın birinci tur cumhurbaşkanı seçiminde adayı olan Sinan Oğan, sorulan soru bitmeden eliyle işaret yaptı. Tartışmalara yol açan hareketle ilgili olarak sunucu Fulya Öztürk'ten açıklama geldi.

Abone ol

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Sinan Oğan'ı konuk etti. Sinan Oğan, CHP ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ konusu açılınca daha sorulan soru bitmeden eliyle saati işaret eden bir hareket yaptı.

Bunu gören Fulya Öztürk de soru sormaktan vazgeçip programı kapadı.

Tartışmalara yol açan bu anlarla ilgili Fulya Öztürk Twitter'dan açıklama yaptı. Öztürk, “Yine hayal ürünü yorumlar :) 1.5 saat sürmüştü program ve Sinan Bey’in BBN TÜRK’e 14.00’da yayın sözü vardı… O hareketi yaptığı an saat 14.00’a geliyordu :) Tamam mııı uydurma makineleri” ifadelerini kullandı.