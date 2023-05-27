Gaziantep’te narkotik operasyonu: 17 kişi gözaltında

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.Abone ol
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 26 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 kilo 240 gram esrar, 150 gram metamfetamin, 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyon sonucunda yakalanan 17 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.