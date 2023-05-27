DGS başvuru yapma tarihleri, kaç gün sürecek? DGS başvurusu ne zaman biter?

DGS başvuruları, 26 Mayıs'ta yani dün başladı. ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılabilmektedir. Peki, "DGS başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2023 DGS başvuru ve sınav tarihleri...

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu başvuru süreci ile başlıyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar DGS başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. DGS başvurularında geri sayım sürüyor. DGS'ye katılım gösterecek olan lisans adayları, ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzu beklemeye başladı.

DGS başvuruları; ÖSYM başvuru merkezleri, https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden veya ÖSYM Mobil Uygulaması'ndan yapılabilecek. ÖSYM DGS sınav takvimini yayınlanmasının ardından, DGS başvuru ve sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. İşte 2023 DGS başvuru ekranı...

Dikey Geçiş Sınavı, sayısal ve sözel olarak iki oturumda gerçekleştirilmektedir. DGS başvuruları, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılabilmektedir. Peki, "DGS başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte 2023 DGS başvuru ve sınav tarihleri...

2023 DGS başvuru tarihleri

2023 ÖSYM sınav takvimi ile beraber Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre, önlisans mezunu adayların başvuruda bulunacağı DGS sınavı başvuruları 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek.

İlk başvuruyu kaçıran adaylar geç başvurudan yararlanabilecek. DGS geç başvuruları ise 13 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.

DGS sınav ücreti

DGS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Ancak geçtiğimiz sene, 2022 yılında başvuru ücreti 190 TL olarak belirlenmişti. ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS başvuru kılavuzuyla sınav başvuru ücretleri belli olacak. Başvuru ücreti açıklandığında haberimize eklenecek.

DGS başvurusu yapma

2023 DGS başvuru kılavuzunun paylaşılması ardından adaylar başvurularını gerçekleştirmeye başlayacak.

Adaylar başvurularını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte yapacak.