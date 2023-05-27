Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “81 ilimize 484 millet bahçemizle 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Sadece İstanbul’umuzda 17 millet bahçemiz her gün binlerce vatandaşımızı ağırlıyor, 33 millet bahçemizin yapımı ise devam ediyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen Millet Bahçesi Projesi çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 484 millet bahçesiyle ülkeye 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırıldığını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, “81 ilimize 484 millet bahçemizle 75 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Sadece İstanbul’umuzda 17 millet bahçemiz her gün binlerce vatandaşımızı ağırlıyor, 33 millet bahçemizin yapımı ise devam ediyor. Siz de bu hafta sonunu millet bahçelerimizde sevdiklerinizle geçirebilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

“İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı artırıldı”

Bakan Kurum’un paylaştığı videoda, millet bahçeleriyle İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırıldığına vurgu yapılarak, yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, yeşil alanları ve biyolojik gölet ile İstanbullulara keyifli vakit geçirme imkânı sunulduğu açıklandı. Video paylaşımında İstanbul’un Anadolu Yakası’nda 285 bin metre alan üzerine kurulan Pendik Millet Bahçesi’nden görüntülere yer verildi. Pendik Millet Bahçesi’ne yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, millet bahçesiyle ilgili şunları söylediler:

“Yeşil alan demek, temiz nefes almak demek. Bizim buna çok ihtiyacımız var. Şehrin merkezindeki bu tip yeşil alanlar inanın ki çok hoş. Yeşil alanlar gerçekten bizim için çok önemli. Temiz hava, güneş, çimenler insanı rahatlatıyor. Kahvaltıya, yürüyüşe geliyoruz. Hafta içi yorgunluğunu atmak için büyük nimet.”