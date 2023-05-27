2. tur sandık görevlisi ödemeleri ne zaman 2023, ne zaman yatar?

Sandık görevlisi ücretleri, 2. tur seçimden önce yatar mı soruları gündemde yer alıyor. 14 Mayıs Pazar günü Türkiye’de 81 ilde ve 973 ilçede yapılan seçimlerde görev alan sandık görevlilerinin alacağı ücretler için açıklama bekleniyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu? İşte sandık görevlisi ücreti 2023

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2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine saatler kaldı. 28 Mayıs Pazar günü seçmenler yeniden oy kullanmak için sandık başına gidecek. 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri ile sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihi merak konusu oldu. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde Türkiye genelinde binlerce kişi sandık görevlisi olarak çalıştı. Bu durumda sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, 2. tur seçimden sonra mı yatırılacak araştırmaları hız kazandı. İşte sandık görevlisi ücreti 2023 ve tarihler...

2. tur seçim görevli ücretleri ne zaman yatar?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde kurulan binlerce sandıkta gerçekleştirilen seçimlerde sandık görevlileri yer aldı. Sandık görevli ücretleri ise henüz hesaplara yatırılmadı. Yüksek Seçim Kurulu, 6 asıl, 6 yedek ve 1 sandık başkanından oluşan seçim kurulu ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapmadı Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlanamadığı için seçimler 2. turu ile 28 Mayıs’ta yeniden yapılacak. Sandık görevlisi ücretlerinin de 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 2. turun ardından yapılacağı tahmin ediliyor. Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

Sandık görevli ücretleri

2019 yılında yapılan yerel yerel seçimlerde görev alan sandık görevlisi başkan ve üyelere 261 TL ödeme gerçekleştirilmişti. Siyasi parti temsilcileri ise 130 TL aldı.

14 Mayıs Pazar günü Türkiye’de 81 ilde ve 973 ilçede yapılan seçimlerde görev alan sandık görevlilerinin alacağı ücretler henüz belli olmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor.

Ücret nereye yatacak?

Sandık görevli ücretleri geçtiğimiz yıllardaki seçimlerde elden verilmemişti. Bu yılda seçimlerde yapanların bankalardan kimlik ibrazıyla ücretlerini alması bekleniyor.

2019 yılında düzenlenen yerel seçimlerde ödemeler için “ yapılacak tüm ödemeler, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak vadesiz bir hesap aracılığıyla yapılır; kesinlikle elden ödeme yapılmaz. Hak sahiplerinden hesap açtırılması istenmez, kimlik kartını bankaya ibraz edip ödemenin yapılması sağlanır.

Ayrıca, banka ile yapılacak anlaşmada banka tarafından herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmeyecektir” ifadeleri yer almıştı.