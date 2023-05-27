Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman

2023 yılının dini bayramlarından biri olan kurban bayramı için geri sayım başladı. Hem tatil hem de dini görevlerini yapmak isteyen vatandaşlar kurban bayramı ne zaman, kaç gün tatil araştırmalarına başladı. Şimdiden söyleyelim çalışanlar için 9 günlük bir tatil kapıda, gözler resmi açıklamada. Kurban Bayramı arefesi 27 Haziran olacak. Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran.Abone ol
2023 Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2023 yılının dini günleri belli oldu. 2023’te Kurban Bayramının 1. günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 27 Haziran günü arife günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
2023 yılı dini günleri…
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı