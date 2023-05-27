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Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman

Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman

2023 yılının dini bayramlarından biri olan kurban bayramı için geri sayım başladı. Hem tatil hem de dini görevlerini yapmak isteyen vatandaşlar kurban bayramı ne zaman, kaç gün tatil araştırmalarına başladı. Şimdiden söyleyelim çalışanlar için 9 günlük bir tatil kapıda, gözler resmi açıklamada. Kurban Bayramı arefesi 27 Haziran olacak. Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran.

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2023 Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2023 yılının dini günleri belli oldu. 2023’te Kurban Bayramının 1. günü 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 27 Haziran günü arife günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. 28 Haziran ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

Kurban Bayramı ne zaman? 

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

2023 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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