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Silivri'de vahşet! 16 yaşındaki genç, annesini ablasını ve komşusunu öldürdü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Silivri'de vahşet! 16 yaşındaki genç, annesini ablasını ve komşusunu öldürdü!

SİLİVRİ'de bir genç, tartıştığı annesi ve ablasını bıçakladı. Kendilerini ayırmaya gelen komşuyu da yaralayan genç, kaçarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Kan donduran olayda bıçaklanan anne, abla ve komşu hayatlarını kaybetti.

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Alibey Mahallesi Adak Sokak'ta bir apartmanda 16 yaşındaki M.A, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Nazlı (42) ve ablası Esra A'ya (18) bıçakla saldırdı.

Sesleri duyarak daireye gelen ve kendisine müdahale etmek isteyen komşu Semiha Bağ'ı da bıçaklayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine binaya gelen sağlık ekipleri, Nazlı A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan ablası Esra A. ile komşuları Semiha Bağ ise ambulansla kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çevrede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin bir binaya girdiğini belirledi.

Kendisini yakalamaya çalışan polise bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli M.A, ayağından silahla vurularak yakalandı.

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