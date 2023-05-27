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Silivri'de bir kişi annesini, ablasını ve komşusunu öldürdü

Silivri'de bir kişi annesini, ablasını ve komşusunu öldürdü

Olay yerinden kaçtıktan sonra saklandığı binada polise de saldırmaya çalışan şüpheli, ayağından silahla vurularak yakalandı

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Silivri'de tartıştığı annesi ve ablası ile kendisine müdahale etmek isteyen komşusunu bıçakla öldüren zanlı, polislerce gözaltına alındı.

Alibey Mahallesi Adak Sokak'ta bir apartmanda 16 yaşındaki M.A, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Nazlı (42) ve ablası Esra A'ya (18) bıçakla saldırdı.

Sesleri duyarak daireye gelen ve kendisine müdahale etmek isteyen komşu Semiha Bağ'ı da bıçaklayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine binaya gelen sağlık ekipleri, Nazlı A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan ablası Esra A. ile komşuları Semiha Bağ ise ambulansla kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Çevrede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelinin bir binaya girdiğini belirledi.

Kendisini yakalamaya çalışan polise bıçakla saldırmaya çalışan şüpheli M.A, ayağından silahla vurularak yakalandı.

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