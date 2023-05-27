Erdoğan 'adımları atacağız' demişti, Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a bu kötülüğü yaptırmayalım

Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçiminin ya Kanal ya İstanbul seçimi olduğunu belirterek, "İstanbul’a bu kötülüğü yaptırmayalım. Kentimizi bu çılgınlıktan korumak için sandıklara gidelim" dedi.

Abone ol

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından “Nerede Çılgın Proje?” başlığıyla iktidarın yapmayı planladığı Kanal İstanbul projesine göndermede bulundu.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Nerede Çılgın Proje? 2011'den beri Kanal İstanbul belasının peşinden gidenler, bu seçimde projelerini unuttu. Siz unutmayın, kıymetli İstanbullular. Kentimiz için 28 Mayıs seçimi ya Kanal ya İstanbul seçimidir. İstanbul'a bu kötülüğü yaptırmayalım.

-Milyonlarca yeni nüfus, daha çok trafik, daha çok bina, susuzluk, yok olan doğa, heba edilen milyarlar… Kentimizi bu çılgınlıktan korumak için sandıklara gidelim."

Erdoğan dün "Pazar günü neticeyi alalım adımları atacağız" demişti

Öte yandan dün akşam ATV ve A Haber ortak canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesi için seçim sonrasına işaret etmişti. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kanal İstanbul’un her iki tarafında yapılacak konutlar, burası rezerv alan olarak bekliyor. Avcılar sorunlu bir zemin. Bunları taşımak suretiyle. Kanal İstanbul’un her iki tarafında son derece kalite lüks konutlar yapmak mümkün. Kanal İstanbul’da temeli attım. Çok ciddi bir köprünün yapım çalışmaları sürüyor. Pazar günü neticeyi alalım Kanal İstanbul'la ilgili adımları atacağız.”