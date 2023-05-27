BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  POLİTİKA

Cezaevindeki HDP'li Selahattin Demirtaş: Yarın son seçim olabilir

Cezaevindeki HDP'li Selahattin Demirtaş: Yarın son seçim olabilir

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş, yarınki seçimle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir" ifadelerine yer verdi.

Abone ol

Türkiye, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için yarın sandık başına gidiyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan diğer tarafta ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu var.

50+1 zorunluluğuna bakılmaksızın en çok oyu alan adayın kazanacağı yarış öncesi, Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6,5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Yarın son seçim olabilir"

Demirtaş paylaşımında "Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir. Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir. Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'a oy verin, Türkiye nefes alsın" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'nun İmralı'da Öcalan ile görüşme iddiasıyla ilgili Bekir Bozdağ'dan açıklama
Kılıçdaroğlu'nun İmralı'da Öcalan ile görüşme iddiasıyla ilgili Bekir Bozdağ'dan açıklama
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak? İllere göre KGM kura tarihi
KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak? İllere göre KGM kura tarihi
Türkiye ve Malezya'nın savunma sanayisindeki işbirliği güçlenecek
Türkiye ve Malezya'nın savunma sanayisindeki işbirliği güçlenecek
Roland Garros 19 yıl sonra Nadal'sız oynanacak
Roland Garros 19 yıl sonra Nadal'sız oynanacak
Erdoğan 'adımları atacağız' demişti, Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a bu kötülüğü yaptırmayalım
Erdoğan 'adımları atacağız' demişti, Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a bu kötülüğü yaptırmayalım
Elazığ'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Elazığ'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman
Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman
Ülkesine gönüllü dönen Suriyelilerin sayısı 554 bini aştı
Ülkesine gönüllü dönen Suriyelilerin sayısı 554 bini aştı
Silivri'de vahşet! 16 yaşındaki genç, annesini ablasını ve komşusunu öldürdü!
Silivri'de vahşet! 16 yaşındaki genç, annesini ablasını ve komşusunu öldürdü!
13 senedir evlat hasreti çekiyor: HDP önünde umutla oğlumu bekliyorum
13 senedir evlat hasreti çekiyor: HDP önünde umutla oğlumu bekliyorum
Silivri'de bir kişi annesini, ablasını ve komşusunu öldürdü
Silivri'de bir kişi annesini, ablasını ve komşusunu öldürdü