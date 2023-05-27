Cezaevindeki HDP'li Selahattin Demirtaş: Yarın son seçim olabilir

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş, yarınki seçimle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir" ifadelerine yer verdi.

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Türkiye, cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için yarın sandık başına gidiyor. Bir tarafta Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan diğer tarafta ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu var.

50+1 zorunluluğuna bakılmaksızın en çok oyu alan adayın kazanacağı yarış öncesi, Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6,5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Yarın son seçim olabilir"

Demirtaş paylaşımında "Yarın dünyanın sonu değil ama demokrasinin de ekonominin de sonu olabilir. Yarın kıyamet günü değil ama son seçim olabilir. Türkiye'ye barış ve refah sözü veriyoruz; kardeş eli uzatıyoruz. Bu eli havada bırakmayın kardeşlerim. Kılıçdaroğlu'a oy verin, Türkiye nefes alsın" ifadelerine yer verdi.