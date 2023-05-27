BIST 4.581
DOLAR 19,97
EURO 21,38
ALTIN 1.249,93
HABER /  DÜNYA

Pakistan'da çığ düşmesi sonucu 10 kişi öldü

Pakistan'da çığ düşmesi sonucu 10 kişi öldü

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde çığ düşmesi nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kişi yaralandı.

Abone ol

The Tribune Express gazetesinin haberine göre, Astore bölgesine bağlı Shunter Geçidi'nde çığ düştü.

Olayda en az 10 kişi öldü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kişi yaralandı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gilgit-Baltistan bölgesinde sık sık çığ felaketi yaşanıyor.

Ortalama rakımın 3 bin 250 metre olduğu Gilgit-Baltistan bölgesinde 7 bin metrenin üzerinde 50’den fazla dağ bulunuyor. Bölge ayrıca dünyadaki 8 bin metreden yüksek 14 zirvenin 5'ine ev sahipliği yapıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'te FETÖ üyesi olmaktan hükümlü 3 kişi yakalandı
Gaziantep'te FETÖ üyesi olmaktan hükümlü 3 kişi yakalandı
Cezaevindeki HDP'li Selahattin Demirtaş: Yarın son seçim olabilir
Cezaevindeki HDP'li Selahattin Demirtaş: Yarın son seçim olabilir
Kılıçdaroğlu'nun İmralı'da Öcalan ile görüşme iddiasıyla ilgili Bekir Bozdağ'dan açıklama
Kılıçdaroğlu'nun İmralı'da Öcalan ile görüşme iddiasıyla ilgili Bekir Bozdağ'dan açıklama
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs seçimlerinin istatistiklerini paylaştı
KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak? İllere göre KGM kura tarihi
KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi gün yapılacak? İllere göre KGM kura tarihi
Türkiye ve Malezya'nın savunma sanayisindeki işbirliği güçlenecek
Türkiye ve Malezya'nın savunma sanayisindeki işbirliği güçlenecek
Roland Garros 19 yıl sonra Nadal'sız oynanacak
Roland Garros 19 yıl sonra Nadal'sız oynanacak
Erdoğan 'adımları atacağız' demişti, Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a bu kötülüğü yaptırmayalım
Erdoğan 'adımları atacağız' demişti, Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a bu kötülüğü yaptırmayalım
Elazığ'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Elazığ'da 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman
Kurban Bayramı 2023 hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman
Ülkesine gönüllü dönen Suriyelilerin sayısı 554 bini aştı
Ülkesine gönüllü dönen Suriyelilerin sayısı 554 bini aştı
Silivri'de vahşet! 16 yaşındaki genç, annesini ablasını ve komşusunu öldürdü!
Silivri'de vahşet! 16 yaşındaki genç, annesini ablasını ve komşusunu öldürdü!