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ABD: Çinli ajanlar, Falun Gong hareketini dağıtma planı için rüşvet verdi

ABD: Çinli ajanlar, Falun Gong hareketini dağıtma planı için rüşvet verdi

BD'li yetkililer, Pekin'in sürgündeki komünizm karşıtı Falun Gong hareketini dağıtmak ve sonunda devirmek için plan yaptığı iddiasıyla bağlantılı olarak, iki şüpheli Çin hükümeti ajanını tutukladı.

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Çin hükümeti ajanları John Chen ve Lin Feng, bir iddianamede, New York merkezli Falun Gong hareketinin vergiden muaf statüsünü iptal etmek ve ABD vergi ajanı kılığına giren gizli polise rüşvet vermekle suçlandı.

Savcılar, gizli polisin Chen ile birden fazla görüşmeyi kaydettiğini ve dedektiflerin Chen ve Feng'in Çin hükümeti yetkililerinden aldıkları iddia edilen talimatları tartıştıkları telefon görüşmelerini kaydetmek için bir dinleme cihazı elde ettiklerini söyledi.

Öte yandan savcılar, bir kayıtta Chen'in Çin hükümeti yetkililerinden "kan kardeşleri" olarak bahsettiğini, bir diğer kayıtta ise Chen'in, Falun Gong'un kar amacı gütmeyen statüsüne göz açtırmamak için gizli görevdeki memurun yardımını ödüllendirmede Pekin'in "çok cömert" olacağını söylediğini aktardı.

Savcılar, Chen'in gizli polisle 14 Mayıs'ta New York'un kuzeyindeki bir restoranda buluştuğunu belirtti.

70 yaşındaki ABD vatandaşı Chen ve 43 yaşındaki Feng, yabancı bir hükümetin kayıtsız ajanı olmak, bir kamu görevlisine rüşvet vermek ve uluslararası kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, son yıllarda Çin'in ABD'de demokrasi yanlısı aktivistleri ve Pekin'in politikalarını açıkça eleştirenleri tespit etmek ve bulma çabalarını sekteye uğratmak için bir dizi kovuşturma başlatmıştı.

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